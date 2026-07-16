Dziennik Gazeta Prawana logo

Pół wieku partyjnych wojen. Jak kończyli ci, którzy odchodzili od Kaczyńskiego?

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 14:02
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Jarosław Kaczyński
Jarosław Kaczyński/PAP
Kierownictwo PiS postawiło działaczom ultimatum: rezygnacja z działalności w stowarzyszeniach politycznych albo wykluczenie z partii. Mateusz Morawiecki i jego środowisko znajdują się w punkcie zwrotnym. Czy czeka ich los dawnych buntowników, których próby budowania własnych struktur kończyły się porażką i powrotem na kolanach? Przypominamy historię 25 lat rozłamów w Prawie i Sprawiedliwości.

W środę władze PiS wydały uchwałę, która uderza w stowarzyszenia takie jak "Rozwój Plus" Mateusza Morawieckiego. Rzecznik partii Rafał Bochenek zapowiedział twardą procedurę wykluczenia dla opornych. Jeśli środowisko byłego premiera zdecyduje się na trwanie przy swoim projekcie, stanie się kolejnym elementem długiej listy politycznych rozłamów w historii partii Jarosława Kaczyńskiego.

Doświadczenie pokazuje, że tworzenie własnych organizacji wewnątrz lub obok PiS rzadko kończy się politycznym sukcesem. Większość osób, które próbowały iść własną drogą, po czasie wracała do macierzy lub znikała w politycznym niebycie.

Marek Jurek i Kazimierz Ujazdowski. Pierwsze pęknięcia

Pierwsze wyraźne sygnały odejścia od głównej linii partii pojawiły się jeszcze podczas pierwszych rządów PiS (2005-2007). Marek Jurek, protestując przeciwko braku pełnego zakazu aborcji, opuścił szeregi partii i założył Prawicę RP. Ugrupowanie to nie odniosło sukcesu wyborczego, a sam Jurek po latach wrócił do współpracy z PiS.

Podobny los spotkał grupę Kazimierza Ujazdowskiego, Jarosława Sellina i Jerzego Polaczka. Po przegranej w 2007 roku stworzyli oni ruch Polska XXI (później Polska Plus). Formacja ta nie przebiła się do świadomości wyborców, a większość jej liderów wróciła do PiS po katastrofie smoleńskiej w 2010 roku.

Polska Jest Najważniejsza. Spektakularny upadek

Wybory prezydenckie 2010 roku stały się zarzewiem kolejnego buntu. Politycy tworzący sztab Jarosława Kaczyńskiego – tacy jak Joanna Kluzik-Rostkowska, Paweł Kowal czy Paweł Poncyljusz – założyli PJN, oskarżając centralę o zbyt łagodny wizerunek lidera. Partia ta nie przekroczyła progu wyborczego w 2011 roku. Większość jej członków rozproszyła się później po różnych ugrupowaniach, od PO po PSL, a nieliczni, jak Adam Bielan, wrócili do PiS.

Losy Zbigniewa Ziobry i Jarosława Gowina

Najbardziej znamienne przykłady to Zbigniew Ziobro i Jarosław Gowin. Obaj zaczynali od budowy własnych struktur (Solidarna Polska, Polska Razem/Porozumienie), ale szybko zrozumieli, że bez wsparcia PiS ich ugrupowania nie mają szans na samodzielne zaistnienie.

Przez lata tworzyli oni Zjednoczoną Prawicę, by po długim czasie formalnie zjednoczyć się z partią-matką. Los Gowina był jednak bardziej dramatyczny – po konflikcie z Jarosławem Kaczyńskim o "wybory kopertowe" i "lex TVN", jego kariera polityczna praktycznie dobiegła końca.

Niemcy przewidują polityczne trzęsienie ziemi w Warszawie. "Rozłam w PiS może być początkiem końca"
Niemcy przewidują polityczne trzęsienie ziemi w Warszawie. "Rozłam w PiS może być początkiem końca"

Co czeka środowisko Morawieckiego?

Sytuacja dzisiejszego PiS różni się od poprzednich lat. Suwerenna Polska Zbigniewa Ziobry zmaga się z kłopotami prawnymi i zdrowotnymi swojego lidera, a wewnątrz partii ścierają się nowe frakcje: "maślarze" (Patryk Jaki, Przemysław Czarnek, Rafał Bochenek, Jacek Sasin) czy środowiska dotychczas lojalne wobec byłego premiera.

Historia uczy, że Jarosław Kaczyński konsekwentnie dąży do pełnej jedności strukturalnej. Każda próba budowy "alternatywy" wewnątrz obozu jest postrzegana jako zagrożenie. Mateusz Morawiecki stoi przed trudnym wyborem: albo porzucić swoje stowarzyszenie i zachować miejsce w strukturach partii, albo zaryzykować polityczną izolację. Jak dotąd, każdy, kto spróbował drogi "poza" lub "obok" PiS, zazwyczaj kończył jako polityczny przegrany.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Mateusz MorawieckiJarosław KaczyńskiPiS
Powiązane
Grzegorz Braun
PiS z Grzegorzem Braunem? Jednoznaczne stanowisko rządu USA
Mentzen, Braun, Kaczyński
Trzęsienie ziemi w sondażach. Dwie Konfederacje nokautują PiS
Mateusz Morawiecki, Paweł Jabłoński
PiS stawia ultimatum. Morawiecki i Sasin reagują
oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPół wieku partyjnych wojen. Jak kończyli ci, którzy odchodzili od Kaczyńskiego? »
Zobacz
|
"Zawodowcy"
Nowy thriller akcji od mistrza gatunku. Błyskawiczna premiera VOD
300 plus dla emerytów co miesiąc. Po śmierci świadczenie przechodzi na rodzinę. Do kiedy złożyć wniosek na 2026/2027?
300 plus dla emerytów co miesiąc. Po śmierci świadczenie przechodzi na rodzinę. Do kiedy złożyć wniosek na 2026/2027?
Nowy Volkswagen ID. Cross
Koncern odleciał z ceną i stylem. Oto nowe auto dla ludu, kosztuje znacznie mniej niż rywale
Wnętrze chińskiego samochodu marki Chery Tiggo 8 PHEV z dużym centralnym ekranem multimedialnym
Mechanik prześwietlił MG, Omodę, Jaecoo, Chery, BYD i BAIC. Prawda o naprawach i częściach do chińskich samochodów
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj