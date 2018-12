W środę Sejm udzielił wotum zaufania rządowi premiera Mateusza Morawieckiego. Z takim wnioskiem szef rządu wystąpił do Sejmu w środę, prosząc Izbę o "ocenę ostatniego roku i ostatnich trzech lat" rządu Zjednoczonej Prawicy. W piątek wieczorem Sejm zajmie się natomiast wnioskiem PO o konstruktywne wotum nieufności dla rządu Morawieckiego. Kandydatem na nowego premiera jest lider Platformy Grzegorz Schetyna.

Jacek Sasin został zapytany w piątek w RMF FM o wniosek PO o konstruktywne wotum nieufności. - Ten wniosek, który był dosyć kuriozalny, teraz jest kuriozalny do kwadratu - w świetle tego, co wydarzyło się dwa dni temu, czyli wotum zaufania, które złożył pan premier przed parlamentem i przypomnę, że to wotum zaufania, bardzo znaczącą przewagą głosów, uzyskał. Dzisiaj, po dwóch dniach, ponawianie tej procedury, tylko w drugą stronę, jest stratą czasu - podkreślił szef KSRM.

Ocenił, że uzasadnienie wniosku o wotum nieufności "nie daje żadnych podstaw do tego, żeby twierdzić, że to jest poważna inicjatywa polityczna". - W tym uzasadnieniu zarzuty, to są zarzuty gazetowe, taki kolaż doniesień medialnych - mniej sprawdzonych, bardziej sprawdzonych - zaznaczył.

- Sama nazwa konstruktywne wotum nieufności przewiduje pewną konstruktywność tego wniosku, nie tylko w postaci wystawienia swojego kandydata na premiera, również w postaci alternatywnego programu, alternatywnego sposobu na rządzenie - przekonywał Sasin.