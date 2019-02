Komitet Polityczny PiS podjął we wtorek decyzję dotyczącą "jedynek" i "dwójek" na listach do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wśród "jedynek" PiS w wyborach do PE będą m.in. Joachim Brudziński, Beata Szydło, Jacek Saryusz-Wolski, Adam Bielan, Witold Waszczykowski, Elżbieta Kruk, Karol Karski, Tomasz Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Anna Zalewska i Anna Fotyga.

"PiS już wie, że przegra. #TasmyKaczynskiego i #aferyPiS nie da się obronić. Ministrowie słabego premiera Morawieckiego uciekają do Brukseli. #AkcjaEwakuacja PiS rozpoczęta. Polacy wybiorą #KoalicjaEuropejska" - napisał na Twitterze lider PO Grzegorz Schetyna odnosząc się do tych decyzji Komitetu Politycznego PiS.

Odpowiedziała mu Beata Mazurek. "Pan Schetyna daleko już odleciał i wkrótce opuści Układ Słoneczny. Średnie poparcie dla PiS to 40 proc. dla POst-KOmuny około 23 proc. Mamy mocnych kandydatów, którzy będą pracować i głosować dla dobra Polaków, a wasi za sankcjami wobec Polski" - napisała na Twitterze.

W kolejnym tweecie rzeczniczka PiS dodała: "PO wiedziała w 2014, że przegra wybory do sejmu. #AferyPO nie dały się obronić. Słaby premier #Tusk uciekł do Brukseli zabierając skompromitowaną min. Bieńkowską i Grasia. #AkcjaEwakuacja to autorski projekt PO zrealizowany przez ich premiera w 2014. Polacy wybiorą #PiS".

Na początku lutego grupa b. premierów i szefów MSZ podpisała deklarację zawierającą apel o stworzenie szerokiej listy w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Oprócz Grzegorza Schetyny pod deklaracją podpis złożyli: Ewa Kopacz, Jerzy Buzek, Kazimierz Marcinkiewicz, Włodzimierz Cimoszewicz, Leszek Miller i Marek Belka, a także b. szef MSZ Radosław Sikorski.

W sobotę o dołączeniu do tzw. Koalicji Europejskiej zdecydował Sojusz Lewicy Demokratycznej. W niedzielę taką decyzję podjęła również Rada Krajowa Partii Zieloni. Z kolei tworzona przez byłych polityków Nowoczesnej partia Teraz! dołączenie do koalicji ogłosiła w poniedziałek. Decyzję ws. formuły startu w wyborach do PE w tym tygodniu mają podjąć Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Nowoczesna.

Wybory do europarlamentu odbędą się 26 maja, ich zarządzenie przez prezydenta powinno nastąpić nie później niż 25 lutego. Wtedy oficjalnie rozpocznie się kampania wyborcza. W tegorocznych eurowyborach Polacy wybiorą 52 przedstawicieli do PE w 13 okręgach wyborczych.