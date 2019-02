Koncern, który główną kwaterę ma w Shenzhen, od jakiegoś czasu pozostaje w ogniu krytyki w wielu krajach na świecie. Wobec firmy padają oskarżenia o zbyt bliskie relacje z chińskimi władzami i uwikłanie we współpracę z tamtejszym wywiadem. Także w Polsce koncern

znalazł się w centrum afery szpiegowskiej. Kilka tygodni temu ABW zatrzymała dyrektora sprzedaży Weijinga W. Po tym wydarzeniu Huawei go zwolnił, ale cała sytuacja i tak nadszarpnęła relacje koncernu z polskimi władzami. Chińczycy chcą to zmienić, zatrudniając człowieka, który przez ostatnie trzy lata pracował dla administracji publicznej i spółek Skarbu Państwa.

– Od wtorku dyrektorem ds. inwestycji, strategii i komunikacji w polskim oddziale jest Ryszard Hordyński. Formalnie obejmie

stanowisko senior directora, co jest de facto odpowiednikiem członka zarządu – mówi nasze źródło. Informację tę potwierdziliśmy w kilku miejscach. Sam Hordyński odmówił komentarza.

Nowy dyrektor w Huawei jest związany z branżą IT i telekomunikacją od dwóch dekad. Przez sześć lat pracował w Orange, a przez siedem w firmie konsultingowej A.T. Kearney. Dla jego chińskich pracodawców ważniejsze jest jednak, że ma przetarte szlaki do samego premiera Mateusza Morawieckiego. Bo w grudniu 2016 r. został wiceprezesem spółki Aplikacje Krytyczne pracującej nad rozwiązaniami IT w uszczelnieniu podatków i pełnomocnikiem ministra finansów ds. informatyzacji. Resortem kierował wówczas Morawiecki.

Dwa miesiące później – w lutym 2017 r. – Hordyński dostał kolejne stanowisko – pełnomocnika szefa krajowej Administracji Skarbowej ds. utworzenia Centrum Informatyki kAS. Po odejściu z Aplikacji krytycznych w listopadzie 2017 r. trafił na pół roku do Ministerstwa Cyfryzacji. A stamtąd w maju 2018 r. przeniósł się do odpowiadającej za program "Mieszkanie plus" spółki córki Banku Gospodarstwa Krajowego – BGK Nieruchomości (dzisiaj należy do Polskiego Funduszu Rozwoju). Tam objął stanowisko dyrektora zarządzającego.

WIĘCEJ WE WTORKOWYM WYDANIU "DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ"