We wtorek PAP podała, że w negocjacjach z udziałem przedstawicieli SLD, Wiosny i Lewicy Razem potwierdzona została część "jedynek" Lewicy na jesienne wybory parlamentarne, m.in. Krzysztofa Śmiszka, prywatnie partnera Biedronia, który ma znaleźć się na czele wrocławskiej listy lewicowego komitetu do Sejmu.

W środę Śmiszek potwierdził lokalnej "Gazecie Wyborczej", że uzyskał rekomendację od liderów, aby stać się liderem wrocławskiej listy Lewicy.

Do wystąpienia polityka krytycznie odniósł się na Facebooku Michał Syska, wcześniej jeden z ekspertów współpracujących z Wiosną i doradca jej lidera.

Partner Roberta Biedronia za pośrednictwem mediów poinformował dziś opinię publiczną (w tym działaczy Wiosny), że to on będzie otwierał listę wyborczą lewicy we Wrocławiu. W związku z brakiem demokratycznych struktur w Wiośnie, kluczowe decyzje podejmowane są na randkach lidera tej partii i jego partnera, a aktywiści o kolejnych woltach dowiadują się z mediów - napisał Syska.

Od początku mojej aktywności w tym projekcie (a okres ten obejmuje czas jeszcze na długo przed Torwarem) lider partii zapewniał mnie, że będę liderem listy wrocławskiej. O tym samym zapewniał mnie jego partner, gdy zabiegał o moją obecność na liście do PE, której był jedynką. Dziś z mediów dowiaduję się, że jest inaczej. I o to mam największy żal: o żenujący styl. O brak choćby telefonu lub smsa. O słowie "dziękuję" za wykonaną społecznie pracę nawet nie wspominam - dodał.

Jak zaznaczył Syska, kończy się jego przygoda z Wiosną, ale nie jego działalność społeczna. Od 21 lat staram się promować socjaldemokratyczne ideę i działać na rzecz sprawiedliwości społecznej w Polsce. I, oczywiście, służyć mojemu ukochanemu Wrocławiowi. I to się nie zmieni - zapewnił.

Michał Syska to prawnik, działacz społeczny i polityczny oraz publicysta. Od powstania Wiosny był jednym z doradców jej lidera, a później również pełnomocnikiem ugrupowania ds. współpracy z partnerami społecznymi. W maju kandydował do europarlamentu z piątego miejsca dolnośląsko-opolskiej listy Wiosny.

B. współpracownik Biedronia kieruje też wrocławskim Ośrodkiem Myśli Społecznej im. Lassalle'a - działającym od blisko 15 lat lewicowym think tankiem, a w przeszłości był m.in. współtwórcą Klubu Krytyki Politycznej we Wrocławiu.