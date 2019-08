Powstanie projektu ustawy, który ma uregulować kwestie lotów służbowych najważniejszych osób w państwie zapowiedział pod koniec lipca w rozmowie z PAP prezes PiS Jarosław Kaczyński po ujawnieniu przez media informacji ws. lotów marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. W piątek na konferencji prasowej trzy główne filary rządowego projektu ustawy przedstawił szef kancelarii premiera. Jak zapowiedział, pierwsze spotkanie zespołu, który ma pracować nad projektem, ma się odbyć w poniedziałek o godz. 14.

Jak poinformował, projekt ma ustanowić m.in. centralny rejestr lotów typu HEAD, który będzie prowadzony przez KPRM oraz zagwarantować "pełną transparentność" w tym obszarze. W tym rejestrze, prowadzonym w kancelarii premiera, w kilka dni po zrealizowaniu lotu będą ujawnione wszystkie informacje na temat daty, celu, miejsca, do którego lot się odbywał oraz osób, które towarzyszyły HEAD-owi, czyli jednej z czterech najważniejszych osób w państwie - zapowiedział.

Założeniem projektu mają być również jasne reguły dotyczące możliwości udziału w przelotach osób towarzyszących. Jak powiedział Dworczyk, intencją rządu jest wprowadzenie zakazu przelotów dla rodzin czy parlamentarzystów poza przypadkami, gdy będą oni brali udział w oficjalnych delegacjach. Tutaj nie będzie żadnej odpłatności, tutaj będzie jednoznaczny zakaz - podkreślił. Projekt ws. lotów ma również w jasny sposób określić odpowiedzialność za organizację lotów. My się nie boimy przejmować odpowiedzialności, dlatego na szefa KPRM zostanie złożona odpowiedzialność, zostaną złożone różne obowiązki związane z organizacją lotów, w tym też odpowiedzialność za ewentualną odmowę realizacji lotów - mówił Dworczyk.

Według przedstawionych założeń projekt ma również doprecyzować komu i kiedy przysługuje status HEAD, a także wprowadzenie definicji oficjalnej delegacji. Jak podkreślił szef kancelarii premiera, rząd chce, aby ustawa przyjęta została "jeszcze w tej kadencji".

Dworczyk poinformował też na konferencji prasowej, że w związku z pojawiającymi się pytaniami dziennikarzy i polityków o loty premiera Mateusza Morawieckiego w piątek na stronie KPRM po godz. 15 zastanie wywieszony wykaz lotów premiera. Na moje polecenie w tej chwili są gromadzone wszystkie dokumenty, to są setki stron. Jestem przekonany, że dzisiaj taki już uaktualniony i uporządkowany spis wywiesimy na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - podkreślił Dworczyk. Do tej pory takiego centralnego rejestru nie było, więc gdyby te dokumenty, które w tej chwili przetwarzamy (...) wymagały jeszcze jakiegoś uzupełnienia, to zrobimy - dodał.