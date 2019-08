Kto latał najczęściej?

Ze statystyk wynika, że najczęściej rządowym samolotem przemieszczał się Donald Tusk – odbył 740 lotów. Za nim uplasowali się: Mateusz Morawiecki – 324 loty i Beata Szydło – 200 lotów. Zestawienie zamyka Ewa Kopacz - 75 lotów.

W porównaniu z liczbą dni urzędowania oznacza to, że obecny premier lata co niecałe 2 dni, Tusk i Szydło – co 3-4 dni, a Kopacz – co ponad 5 dni.

Skąd dokąd?

"Donald Tusk często latał na trasie Warszawa-Gdańsk i z powrotem – to 50 proc. jego lotów, Beata Szydło – na trasie Warszawa-Kraków oraz Warszawa-Katowice (lub odwrotnie) – to 54 proc. jej lotów”, można przeczytać na blogu analityka Łukasza Prokulskiego; to on porównał informacje ze strony KPRM.

Z kolei Ewa Kopacz latała głównie do i z Brukseli, a Mateusz Morawiecki – poruszał się przede wszystkim między Krakowem a Warszawą (lub odwrotnie).

Loty premierów / Inne