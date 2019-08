Jako radni opozycji jesteśmy najbardziej dotknięci hejtem w Inowrocławiu, bo gdy tylko były nasze inicjatywy, które nie podobały się prezydentowi Ryszardowi Brejzie bądź posłowi Krzysztofowi Brejzie to na portalach internetowych były nagle setki nieprzychylnych komentarzy - powiedział Wroński na poniedziałkowej konferencji prasowej.

Dodał, że "dochodziło do takiego ewenementu, że na lokalnych portalach w Inowrocławiu było więcej komentarzy niż na Onecie czy WP". - Oddawaliśmy te sprawy do prokuratury, ale bardzo często nie można było ustalić adresów IP. Czasami udawało nam się zidentyfikować sprawców. Jedna z moich koleżanek związanych z opozycją zaalarmowała śledczych o takiej sprawie i okazało się, że pochodziły one z domu w Janikowie, w którym mieszkało pięć osób o nazwisku sławnej pani naczelnik wydziału promocji i rzecznikiem Urzędu Miasta w Inowrocławiu - mówił Wroński.

Zaznaczył, że memy w internecie dotykały radnych opozycji, a także ich rodzin. Dodał, że według informacji jakie posiada, sprawa organizowania hejtu w Urzędzie Miasta w Inowrocławiu dołączona została do postępowania dotyczącego tzw. afery fakturowej w tym urzędzie.

To wykorzystywanie urzędników państwowych niezgodnie z ich przeznaczeniem. (...) Na pewno urzędnikom nie można płacić za hejt i zwalczanie opozycji - powiedział Wroński.