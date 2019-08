Jego młodszy brat, zamordowany w styczniu tego roku Paweł Adamowicz, był prezydentem Gdańska przez 20 lat.

Poparcia kandydaturze Adamowicza udzieliło jednogłośnie stowarzyszenie "Wszystko dla Gdańska", pod którego szyldem w ostatnich wyborach samorządowych startował też Paweł Adamowicz, a po jego śmierci także obecna prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz.

- Chcielibyśmy, liczymy na to, jesteśmy pewni, że po wyborach 13 października Piotr Adamowicz będzie naszym reprezentantem w Sejmie - powiedział na konferencji prasowej, prezes "Wszystko dla Gdańska" i zastępca prezydenta Gdańska Piotr Grzelak.

Adamowicz zapewnił, że będzie osobą bezpartyjną.

- Ja do partii politycznej żadnej nie wstąpię. Jestem w dość trudnej sytuacji, ponieważ od 30 lat jestem dziennikarzem i przeważnie stałem w innym miejscu - dodał.

Wyjaśnił, że zdecydował się na kandydowanie z kilku powodów.

Przyznał, że namówiła go do tego grupa przyjaciół ze środowiska opozycji antykomunistycznej, m.in. Bogdan Borusewicz i Aleksander Hall oraz samorządowcy, w tym prezydent Sopotu Jacek Karnowski. - Nie zabiegałem o tę kandydaturę. Nikt z mojej rodziny nie telefonował też do central partii politycznych, które mieszczą się w Warszawie, aby mnie umieścić na liście - zapewnił.

- My, mieszkańcy Pomorza, Gdańska, przez lata, przez dekady piszemy i napisaliśmy historię. Mam na myśli smutne doświadczenia Grudnia '70, radosne doświadczenia Sierpnia '80. Nie bójmy się powiedzieć, że to my mieszkańcy Gdańska, Trójmiasta i Pomorza zmienialiśmy historię tego kraju. Kilka lat temu, dzięki rezultatowi wyborów, ta historia zaczyna być pisana na nowo. I to nie my ją piszemy. To pisze partia Prawo i Sprawiedliwość. Wystarczy przypomnieć historię Muzeum II Wojny Światowej - przejęte, z nową narracją. Dalej mamy ECS i próbę jego przejęcia - na szczęście się nie powiodła. Ta historia jest pisana poza nami, poza naszym doświadczeniem i naszym dorobkiem - mówił Adamowicz.

Jak wyjaśnił, to te działania partii rządzącej skłoniły go też do startu w wyborach parlamentarnych.

- Bo o tym, jaka była ta historia, to my powinniśmy decydować - mieszkańcy Gdańska, Trójmiasta i Pomorza - a nie ktoś za nas z Wiejskiej czy Nowogrodzkiej. Dewizą Gdańska jest zawołanie "Miasto wolności i solidarności" i tak powinno pozostać. I o tym należy zawsze głośno mówić, i o tym pamiętać - mówił kandydat "Wszystko dla Gdańska".

Piotr Adamowicz ma 58 lat. Był działaczem opozycji antykomunistycznej, współpracował z ROPCiO i Ruchem Młodej Polski. Uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 r. Był pracownikiem Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". Po wprowadzeniu stanu wojennego internowany. Działał w podziemiu solidarnościowym. Na przełomie lat 80. i 90. rozpoczął pracę dziennikarską będąc współpracownikiem kilku zagranicznych agencji prasowych. Był też dziennikarzem "Życia Warszawy" i "Rzeczpospolitej".

Jest autorem części biogramów w trzytomowej publikacji "Opozycja w PRL. Słownik biograficzny 1956-89". Opracował też bestsellerowe wspomnienia Danuty Wałęsy "Marzenia i tajemnice".

W 2009 r. odznaczony został przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.