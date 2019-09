Biedroń podczas rozmowy w Radiu ZET powiedział, że Czarnecki kłamie oskarżając go o rozsyłanie maili do europosłów różnych frakcji z apelem o nie głosowanie na przedstawicieli PiS-u.

"Wymienił nazwisko moje, premier Szydło, profesora Krasnodębskiego, Witolda Waszczykowskiego" – cytowała wypowiedź Czarneckiego dla portalu tysol.pl Beata Lubecka.

– To jakaś mania prześladowcza PiS. To jakieś kompletne bzdury. Ryszard Czarnecki nie wiem co bierze, ale nie powinien mówić takich rzeczy, bo to jest nieprawda – mówił Biedroń. Słowa wypowiedziane przez Czarneckiego uznał za "fejk".

- Uważam, że PiS nie ma moralnego prawa do tego, żeby zajmować wysokie stanowiska w instytucjach unijnych. Zrobię wszystko – podobnie jak frakcja, którą reprezentuję, ale i inne frakcje w PE – żeby ograniczać możliwość wpływu na decyzje podejmowane przez PiS, bo jest to ugrupowanie antydemokratyczne, podważające fundamenty UE, ale w tym przypadku drobnego szczegółu to nieprawda z jakimś mailem – uważa lider Wiosny.

– To dlaczego w takim razie pan europoseł Czarnecki opowiada takie rzeczy? – zastanawiała się Lubecka.

– Trzeba byłoby jego pytać – stwierdził Biedroń.

Jego zdaniem takimi plotkami polityka żyje często. - Niech pokaże tego maila, uwiarygodni. Ja chętnie zablokuję kandydatury PiS do wysokich funkcji w instytucjach unijnych, jeśli będą to osoby reprezentujące wartości niedemokratyczne. W taką kampanię się zaangażuję, ale w tym przypadku to fejk – mówił Robert Biedroń. I podkreślił, że Czarnecki kłamie.

Europoseł Ryszard Czarnecki zapowiada pozwanie Roberta Biedronia jeżeli ten go nie przeprosi.Biedroń powiedział w @Gosc_RadiaZET ,że Czarnecki kłamie oskarżając go o rozsyłanie maili do europosłów różnych frakcji z apelem o nie głosowanie na przedstawicieli PiSu. @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/S2RVqYe6It — Mariusz Gierszewski (@MariuszGierszew) September 13, 2019

Ryszard Czarnecki oburzony tymi słowami chce podjąć kroki prawne. Jako dowód przysłał do Radia ZET skan maila o treści: "Zalecamy, aby nie głosować na następujące nazwiska: Waszczykowski, Szydło, Krasnodębski, Czarnecki" podpisanego "Robert Biedroń".