Jak wynika z sondażu dla Faktu i portalu Onet, PiS ma największe szanse na wygraną w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Na tę partię swój głos oddałoby 45,7 proc. wyborców.

Dzięki temu partia Jarosława Kaczyńskiego otrzyma 246 miejsc w Sejmie, czyli o 15 więcej niż potrzeba do samodzielnej większości. Nie da jej to jednak większości konstytucyjnej (307 głosów).

Koalicja Obywatelska może liczyć na poparcie 28,7 proc., co daje jej 146 miejsc dla posłów. Po czterech latach nieobecności do Sejmu wróci Lewica. Chce na nią głosować aż 13,3 proc badanych. To przekłada się na 54 przedstawicieli w Sejmie.

Czwartym – i ostatnim – ugrupowaniem, jakie weszłoby do Sejmu jest Koalicja Polska, czyli PSL wspierany przez Pawła Kukiza. Poparcie na poziomie 6,5 proc. oznacza 13 posłów. Jednego przedstawiciela do Sejmu wprowadziłaby Mniejszość Niemiecka.

Poza progiem wyborczym znalazłaby się prawdopodobnie Konfederacja (4,2 proc.) i inne mniejsze komitety.