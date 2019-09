Kornel Morawiecki, działacz opozycji demokratycznej w PRL, przywódca "Solidarności Walczącej", marszałek senior Sejmu VIII kadencji, ojciec premiera Mateusza Morawieckiego zmarł w poniedziałek w wieku 78 lat.

"Ojczyzna straciła dzisiaj jedną z najwybitniejszych postaci kilku ostatnich dziesięcioleci. Panie Marszałku Seniorze, nie zapomnimy o Panu, o Pana bohaterstwie i bezinteresownej miłości do Polski i Polaków!" - napisał na Twitterze Karczewski.

Marszałek Senatu złożył też premierowi Morawieckiemu wyrazy najgłębszego współczucia.

Kondolencje premierowi, rodzinie i bliskim zmarłego złożyła na Twitterze minister rodziny Bożena Borys-Szopa. "Z ogromnym smutkiem przyjęłam wiadomość o śmierci Kornela Morawieckiego, marszałka seniora. Człowieka o niezwykłym życiorysie i oddanego Polsce. Wieczny odpoczynek Racz Mu dać Panie. Składam kondolencje premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, całej rodzinie i wszystkim bliskim" – napisała szefowa MRPiPS.

Nie zabrakło też słów wsparcia od byłej minister rodziny a obecnie europosłanki Elżbiety Rafalskiej. "Odszedł od nas niestrudzony wojownik o wolną Polskę Kornel Morawiecki.... Pamięć o Nim pozostanie. Największa strata, Panie Premierze, wyrazy głębokiego współczucia" – napisała Rafalska.

"Odszedł bohater"

"Odszedł od nas bohater. Kornel Morawiecki, twórca Solidarności Walczącej za życia był legendą i tą legendą pozostanie na zawsze. Cześć Jego Pamięci!" - napisał minister cyfryzacji Marek Zagórski na Twitterze.

Minister złożył premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i jego bliskim wyrazy współczucia.

"Odszedł Kornel Morawiecki. Człowiek z piękną historią, wierny zasadom, bezkompromisowo walczący o niepodległość Ojczyzny wielki Polak" - napisał na Twitterze Michał Dworczyk.

"Panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i jego rodzinie składam w imieniu całej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów najszczersze wyrazy współczucia" - dodał szef KPRM.

Na Twitterze również przewodniczący KEP napisał, że ze smutkiem przyjął informację o nagłej śmierci Marszałka Seniora Kornela Morawieckiego.

"W swym wielkim Miłosierdziu niech Pan przyjmie do Swego Królestwa duszę Zmarłego, pomny na Jego wysiłek i wkład w budowanie naszej wolnej Ojczyzny, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci" – napisał abp Gądecki.

Mosbacher: Ze smutkiem przyjęłam wiadomość o śmierci Kornela Morawieckiego

"Ze smutkiem przyjęłam wiadomość o śmierci Marszałka Seniora Sejmu Kornela Morawieckiego. Niech spoczywa w pokoju" - napisała na Twitterze Mosbacher. Przekazała też premierowi Morawieckiemu wyrazy głębokiego współczucia.

Morawieckiego pożegnał też minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

"Dziś, w wieku 78 lat odszedł śp. Kornel Morawiecki, legendarny działacz opozycji antykomunistycznej, twórca Solidarności Walczącej. Jeden z filarów dzisiejszej wolnej Polski. Panu Premierowi @Morawieckiemu, Rodzinie i Bliskim szczerze współczuję. #RIP" - napisał na Twitterze.

Z kolei zdaniem ministra Piotra Glińskiego odszedł "wielki polski patriota, opozycjonista w czasach PRL, polityk". "Cześć Jego Pamięci!" - napisał na Twitterze.

Wicepremier Gliński zaznaczył, że odszedł wielki polski patriota. - O Kornelu, bo tak bardzo wiele osób o nim mówiło, można powiedzieć, że takim ludziom, jak on zawdzięczamy wszystko, co dobre dzieje się w Polsce od kilkudziesięciu lat: wolność, rozwój, optymizm, suwerenność – podkreślił minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Jak dodał, Kornel Morawiecki "w pozytywnym sensie był chory na Polskę". Tłumaczył, że dzięki tak odważnym, bezkompromisowym i wiedzącym, co jest dla nas ważne postaciom, Polska jest pięknie rozwijającym się krajem.

- Kornelu, będziemy to kontynuować. Dziękujemy ci za to, co zrobiłeś dla nas wszystkich. To był wielki honor, że mogliśmy go znać, współpracować z nim i zawsze na niego liczyć. To był jeden z ostatnich autorytetów, który był nam wszystkim bardzo potrzebny. Cześć jego Pamięci – zaznaczył Gliński.

Wicepremier o śmierci przywódcy "Solidarności Walczącej" dowiedział się podczas wizyty w muzeum kolei wąskotorowej w Rogowie (Łódzkie). Poprosił obecnych na uroczystości o uczczenie pamięci zmarłego minutą ciszy. - Wszyscy powinniśmy być z panem premierem Mateuszem Morawieckim – dodał.

Morawieckiego pożegnali także politycy opozycji.

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska napisała: "Bardzo smutna wiadomość. Zmarł Kornel Morawiecki. Szanowny Panie Premierze, w tym trudnym czasie proszę o przyjęcie szczerych wyrazów współczucia dla Pana i całej Rodziny".

"Panie premierze, proszę przyjąć serdeczne wyrazy współczucia dla pana i całej rodziny; będziemy pamiętać o pańskim ojcu i jego pracy dla naszej ojczyzny - oświadczył w poniedziałek b. premier Donald Tusk.