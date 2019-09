Kornel Morawiecki - działacz opozycji demokratycznej w PRL, przywódca "Solidarności Walczącej", marszałek senior Sejmu VIII kadencji, ojciec premiera Mateusza Morawieckiego zmarł w poniedziałek po ciężkiej chorobie. Miał 78 lat.

W jesiennych wyborach parlamentarnych był kandydatem PiS do Senatu z okręgu nr 59, obejmującego część województwa podlaskiego, m.in. miasta Łomżę i Suwałki.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym, jeśli skreślenie nazwiska kandydata na senatora nastąpiło wskutek jego śmierci, zgłaszający ma możliwość zgłoszenia nowego kandydata, najpóźniej jednak w 15. dniu przed dniem wyborów. Nie wymaga to kolejnej zbiórki co najmniej 2 tys. podpisów, co jest konieczne przy zgłaszaniu kandydatów na senatora.

Termin ten minął formalnie w sobotę 28 września. Jednak zgodnie z prawem, ponieważ przypadał na dzień wolny od pracy, za upływ terminu przyjmuje się kolejny dzień pracujący, czyli poniedziałek 30 września, a godzina mija z zakończeniem pracy przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku.

Jeżeli jest to możliwe, to w dniu dzisiejszym dokonamy zmiany i zarejestrujemy innego kandydata - zapowiedział na antenie publicznego Radia Białystok pełnomocnik PiS w Podlaskiem, szef MEN Dariusz Piontkowski. Zaznaczył, że dopiero po takiej rejestracji podane będzie nazwisko tego kandydata. Jest kilku kandydatów rozpoznawalnych w tym regionie - mówił.

Dla nas to oczywiście sytuacja nadzwyczajna, niespodziewana, ekstraordynaryjna. Komplikuje to oczywiście całą kampanię wyborczą, no ale - jak widać - śmierć nie wybiera i zdarza się w najmniej oczekiwanych i spodziewanych momentach - dodał Piontkowski, składając kondolencje bliskim zmarłego.

W tym okręgu wyborczym ponad tydzień temu zmarł też inny kandydat na senatora - Andrzej Chmielewski, zgłoszony przez Samoobronę. Również i ona może jeszcze w poniedziałek zgłosić nowego kandydata. Jak dotąd tego nie zrobiła.

Po śmierci Kornela Morawieckiego i Andrzeja Chmielewskiego, o mandat senatorski w okręgu nr 59 ubiegają się: Zenon Białobrzeski (PSL) i Janusz Wasilewski (Kukiz'15 do Senatu).