W internetowej części rozmowy w RMF FM Gosiewska zapytana została, czy słowa o Donaldzie Tusku, że powinien trafić "pod sąd wojskowy i ścianę" nie są dyskwalifikujące dla wypowiadającej je osoby. Wicemarszałek Sejmu zgodziła się z tym stwierdzeniem.

Prowadzący rozmowę wyjaśnił, że chodzi o wpis startującego w wyborach do Sejmu z listy PiS Dariusza Mateckiego. Na pytanie, czy politycy PiS nie powinni go skłonić do rezygnacji z kandydowania Gosiewska odpowiedziała: Tak, powinien zrezygnować z kandydowania do Sejmu. Nie wyobrażam sobie współpracować z politykami, którzy używają takiego języka - powiedziała wicemarszałek Sejmu.

Matecki jest radnym ze Szczecina, jako kandydata Solidarnej Polski startuje z 15 miejsca listy PiS w tym okręgu. Prowadzi blog prawicowyinternet.pl.

Panu ministrowi @ZiobroPL serdecznie dziękuję za poparcie mnie w Szczecinie! pic.twitter.com/DVYK8Ox0F9 — Dariusz Matecki (@DariuszMatecki) September 27, 2019