Przewiduję, że gdyby zdarzyło się jakieś nieszczęście i wielu Polaków by zwariowało i oddało głos na dzisiejszą opozycję, to byśmy zobaczyli jak demony antyPiS-u, hodowane przez ostatnie lata i poprzednie lata, spowodują falę zemsty – mówił Zybertowicz, cytowany przez portal Do Rzeczy.

Skończy się stabilność społeczna, pojawią się pomysły reformatorskie. Tak, będzie katastrofa. Stabilność społeczna byłaby zagrożona – podkreślał profesor.

Czasami w polityce zdarzają się gwałtowne, nieoczekiwane reakcje. Przewiduję wysokie zwycięstwo PiS-u, ale tego nie można być pewnym, bo nastroje wyborców bywają niestabilne – zaznaczył Zybertowicz

Wybory parlamentarne, w których wybierzemy skład Sejmu i Senatu, odbędą się 13 października.