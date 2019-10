Odnosząc się do kwestii, czy obecnie urzędujący prezydent "ma z kim przegrać", Spychalski powiedział, że "dziś nie jest czas, by mówić o wyborach prezydenckich".

Mamy pierwsze posiedzenie parlamentu, później wybór nowego rządu, ogromne aktywności zagraniczne prezydenta, także na szczycie NATO w Londynie w grudniu i później pewnie w Nowym Jorku – wskazał.

Pytany, czy jest kandydat szeroko rozumianej opozycji, który mógłby zagrozić prezydentowi Dudzie, Spychalski odparł, że nie da się namówić na takie dywagacje. Mam w głowie to, co było cztery i pół roku temu i opowiadanie, że Bronisław Komorowski nie ma z kim przegrać. Trzeba mieć pokorę i szacunek do wyborców – dodał.