Premier Mateusz Morawiecki w niedzielnym wpisie na Facebooku napisał: "Jeden z moich współpracowników zadał mi wczoraj zagadkę. Czytał ostatnio książkę Donalda Tuska +Szczerze+. To książka, którą przewodniczący Tusk reklamuje jako swój dziennik, który pisał regularnie podczas pracy jako przewodniczący Rady Europejskiej. Pokazał mi jej fragment i zapytał: +Co tu się nie zgadza?".

"Teraz ja zadam Wam to samo pytanie, które mój współpracownik zadał mnie. Poniżej wpis gdzieś z połowy książki. Co w nim jest nie tak? +6 kwietnia 2017 To niewiarygodne, co on zrobił. Pięć goli w dziewięć minut! Lewandowski w meczu z Wolfsburgiem wszedł z ławki rezerwowych, by ustanowić rekord wszech czasów. Nie wierzyłem własnym oczom.+ Ups… Już wiecie co tutaj nie gra? Gratuluję wszystkim, którzy zgadli. Tak, Robert rekordowe 5 bramek w 9 minut strzelił we wrześniu 2015 roku, a nie w kwietniu 2017. To oznacza, że ten +wpis z dziennika+ raczej nie powstał 6 kwietnia 2017 roku" - dodał premier.

We wrześniu 2015 r. w meczu ligi niemieckiej z VfL Wolfsburg Robert Lewandowski - który na boisku pojawił się w 46. minucie meczu - zdobył dla Bayernu Monachium pięć goli w dziewięć minut. Bawarczycy wygrali wtedy 5:1.

Książka Tuska zatytułowana "Szczerze" ukazała się 12 grudnia br. nakładem Wydawnictwa Agora. Wydawca reklamuje ją jako "osobisty dziennik opowiadający o kulisach europejskiej polityki i kluczowych momentach polskiej i europejskiej historii ostatnich lat, zawierający także polityczne credo autora".