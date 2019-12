Znany jest plan przygotowań Senatu do debaty o sądach – donosi Onet. 8 stycznia marszałek Senatu Tomasz Grodzki ma udać się z grupą prawników do Brukseli na zaproszenie Very Jourovej, wiceszefowej Komisji Europejskiej.

To właśnie Czeszka zajęła miejsce krytykowanego przez polski rząd Fransa Timmermansa i zajmuje się kwestią praworządności w Unii Europejskiej. Jeszcze przed przyjęciem kontrowersyjnej ustawy przez Sejm, komisarz wysłała do najwyższych władz państwowych list z prośbą o wstrzymanie projektu ustawy dot. sądów do czasu przeprowadzenia konsultacji. Pismo otrzymali prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Elżbieta Witek i marszałek Senatu Tomasz Grodzki – pisze Onet. Sejm uchwalił nowelizację ustaw sądowych. Za nowelą tylko PiS, Konfederacja się wstrzymała Zobacz również Jak dowiaduje się portal, "prawdopodobnie 14 stycznia 2020 r., pod egidą parlamentarnego zespołu ds. praworządności, odbędzie się rodzaj debaty z udziałem gości, w tym zza granicy. Marszałek Grodzki liczy, że eksperci "obalą teorie" głoszone przez m.in. ministra Sebastiana Kaletę. Jednocześnie na etapie przygotowań jest list do Komisji Weneckiej". Najbliższe posiedzenie Senatu zaplanowano na 15 stycznia. Tydzień wcześniej mają odbyć się spotkania senackiej Komisji Ustawodawczej i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.