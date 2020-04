Mamy stanowisko bardzo precyzyjne. Uważamy, że wyborów 10 maja być nie powinno ze względu na epidemię, ale jeżeli PiS oszaleje i wprowadzi te wybory 10 maja, mówię w imieniu Lewicy – będziemy walczyć, żadnego bojkotu. Będę namawiał Roberta Biedronia i swoje koleżanki i kolegów i powiemy, że w związku z tym, że ciągle łamiecie prawo, to my stajemy w tych wyborach i Was pokonamy” – mówił w RMF FM wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Wierzę w to, że wybory w maju się odbędą. Opowieści min. Szumowskiego (…) ws. polityki są mało wiarygodne. Powiedział to, co kazano mu powiedzieć – skomentował rekomendacje ministra zdrowia w sprawie wyborów prezydenckich wicemarszałek Sejmu. Reklama Uważamy, że wyborów 10 maja być nie powinno. (…) Ale jeżeli będą, PiS oszaleje i wprowadzi wybory 10 maja – będziemy walczyć. Żadnego bojkotu! – dodał Czarzasty w RMF FM. 10 maja nie powinno być wyborów. Jak będą – trzeba pójść rozwalić PiS i PAD – w sensie politycznym. (...) Czas jest taki, żeby w wyborach pognać PiS w cholerę - komentował polityk.