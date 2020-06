Prezes OncoArendi Therapeutics zapytany został m.in., czy podnosi mu się ciśnienie, jak czyta prasę, w której pisze się np. o "biznesowej ośmiornicy braci Szumowskich".

- Ciśnienie się podnosi, szczególnie kiedy czyta się te wszystkie nieprawdziwe informacje, insynuacje. A jest ich całe mnóstwo (...). Kiepsko się z tą sytuacją czuję, tym bardziej, że moim zdaniem została ona wykreowana, by realizować jakieś potrzeby lub cele. Nie do końca rozumiem, jakie. Mogę się domyślać, że staliśmy się narzędziem większej gry politycznej - odpowiada Marcin Szumowski.

Odniósł się do pytania, czy nie jest ciężarem dla spółki. - Nie uważam, bym był ciężarem dla spółki, choć cała sytuacja na pewno jest obciążeniem - ma negatywny wpływ na naszych pracowników i wszystkich tych, którzy od lat są zaangażowani w badania na rzecz najnowszych rozwiązań technologicznych mogących w przyszłości ratować ludzkie zdrowie i życie. Wydaje się, że w Polsce bardzo trudno jest zaakceptować sytuację, gdy jeden z członków rodziny prowadzi działalność biznesową, a drugi publiczną. (...) Nikt nie stawia zarzutów prawnych - ani spółce, ani mnie - nikt nie przedstawia tez dowodów na nieprawidłowości - mówi.

- Jestem przekonany, że żadnych naruszeń nie było, i sądzę, że gdybym odszedł teraz ze stanowiska prezesa, to rynek by to bardzo źle odebrał. (...) Nie podoba mi się to wszystko, tym bardziej, że to jest nie tyle atak na mnie i moją działalność biznesową, ile na mojego brata - dodał Szumowski.

"PB" zapytał szefa OncoArendi Therapeutics, czy nie zamierza nikogo pozywać.

- Ataki medialne weszły na taki poziom, że poważnie rozważamy działania prawne w stosunku do mediów, które publikują nieprawdziwe informacje albo na podstawie nieprawdziwych informacji budują narrację, która narusza moje dobre imię - zapowiedział.

Przyznał, że miał świadomość, iż z perspektywy jego działalności biznesowej brat w roli ministra zdrowia, "to nie jest dobry pomysł - nie dlatego, by istniał realny konflikt interesów, tylko dlatego, że jest to bardzo eksponowana pozycja i łatwo o ataki medialne."

- Staliśmy się narzędziem gry politycznej. Nie podejmuję jednak decyzji za brata. Nie spodziewaliśmy się czegoś takiego - zaznaczył.