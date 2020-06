Mowa o ustawie dającej osobom homoseksualnym prawo do zawierania małżeństw.

W dalszej części audycji w RMF FM Napieralski wyjaśnił, że "jeżeli faktycznie Biedroniowi zależy mu na tym, żeby ustawa o związkach partnerskich była przegłosowana w polskim Sejmie, to powinien przygotować i skonsultować projekt ustawy, który choćby zjednoczy opozycję”.

Co robi Robert Biedroń? Zachowuje się identycznie w tej kampanii wyborczej jak prezydent Andrzej Duda – dodał.

Dopytywany z kolei, kiedy Koalicja Obywatelska złoży projekt ustawy o związkach partnerskich, odpowiedział: Po wyborach prezydenckich, jak będzie Sejm i będzie projekt ustawy, no to go złożymy. Zrobię wszystko, żeby jak najszybciej taki projekt znalazł się w lasce marszałkowskiej - zapewnił.