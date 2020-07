Mam nadzieję, że opracujemy Białą Księgę Covid-19, by wyciągnąć lekcję z tego, co wydarzyło się w ostatnich miesiącach i być lepiej przygotowanym do nawrotu epidemii - powiedział w Szczecinie kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski.

Trzaskowski - razem z żoną i dziećmi - spotkał się z rodziną Gładzik w ogródkach działkowych "Przyjaźń" w Szczecinie. Rozmawialiśmy o tym, że w miastach panuje olbrzymia moda na ogródki działkowe. Zastanawiam się nad tym, czy można współpracować z okolicznymi gminami, by na terenach, które nie są wykorzystane w okolicy dużych miast organizować dodatkowe ogródki działkowe - mówił kandydat KO. Wskazał, że z rodziną ze Szczecina rozmawiał także o dostępie do służby zdrowia, czy zdalnej edukacji. Mam nadzieję, że wraz z nadchodzącymi miesiącami, kiedy pojawi się zagrożenie, że epidemia może powrócić, będziemy mogli opracować Białą Księgę Covid-19, tak, by wyciągnąć lekcję z tego, co wydarzyło się w ostatnich miesiącach i być lepiej przygotowanym do nawrotu epidemii albo podobnych sytuacji - podkreślił Trzaskowski.