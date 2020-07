Autorzy wideo zatytułowanego "Prank with President of Poland Andrzej Duda" to Władimir Kuzniecow i Aleksiej Stoljarow, znani w Rosji pranksterzy, robiący telefoniczne żarty osobom publicznym.

Rozmowa z rzekomym Andrzejem Dudą trwa kilkanaście minut i dotyczy wyborów prezydenckich, pandemii koronawirusa, a także kontrowersji wokół LGBT.

Domniemana głowa państwa polskiego przekonuje na nagraniu, że sytuacja epidemiczna w Polsce jest dobra i COVID-19 nie ma wpływu na przebieg wyborów.

Z kolei mężczyzna podszywający się pod António Guterresa utrzymuj, że dzień wcześniej rozmawiał z Donaldem Tuskiem, który miał przekonywać, że w Polsce dochodzi do dyskryminacji LGBT. - On mnie nie lubi - odpowiada na to rozmówca podający się za prezydenta Dudę, po czym zapewnia o swoim szacunku do wszystkich osób, bez względy na orientację seksualną.

Fałszywy sekretarz generalny ONZ oznajmia także, że dzwonił do niego Rafał Trzaskowski, który miał dopytywać o kwestie gratulacji od Guterresa po wygranych wyborach prezydenckich. Na to jednak rzekomy Duda odpowiada, że wynik wyborów na pewno będzie inny i żadne sondaże nie wskazują na zwycięstwo jego rywala.

W pewnym momencie rozmowa schodzi także na drażliwe stosunki z Rosją (usuwanie pomników Armii Czerwonej) i Ukrainą (rzekome zabieganie Polski o zwrot Lwowa). - Nie ma o tym dyskusji w Polsce. Teraz to część Ukrainy i kropka. Nie ma w Polsce żadnej opcji politycznej z takim postulatem - mówi na to wyraźnie zdumiony mężczyzna podający się za Dudę.

Kancelaria Prezydenta jak dotąd nie odniosła się do kwestii prawdziwości nagrania, ale wicerzecznik PiS Radosław Fogiel w programie "Tłit" WP przyznał, że "będzie odpowiedź".

Tymczasem reporterzy RMF FM mieli się dowiedzieć, że "Pałac Prezydencki potwierdza autentyczność nagrania opublikowanego w sieci rozmowy rosyjskich youtuberów, podających się za sekretarza generalnego ONZ António Guterresa z prezydentem Andrzejem Dudą". Służby badają sprawę.

- Nie wiem, na ile to jest prawda, bo filmik widziałem chwilę przed wejściem do studia. (...) Jeśli to nagranie jest prawdziwe - choć wątpię - wtedy trzeba będzie wyciągnąć wnioski wobec tego, kto dopuścił do tej sytuacji - mówił z kolei w programie Polsatu "Graffiti" wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker.