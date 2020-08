Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej dotyczącej awarii układu przesyłowego oczyszczalni "Czajka" prezydent Warszawy został zapytany, czy inauguracja jego ruchu, która planowana była na 5 września, jest zagrożona.

Jeżeli chodzi o ruch, to ja w tej chwili się zajmuję tą awarią i do momentu, kiedy nie zostanie zatamowany wypływ ścieków do Wisły tym się będę zajmował. W związku z tym na pewno ogłoszenie ruchu zostanie opóźnione - powiedział Trzaskowski.

Tworzenie ruchu obywatelskiego Trzaskowski zapowiedział podczas wiecu w Gdyni 17 lipca, który odbył się po II turze wyborów prezydenckich. Wtedy też po raz pierwszy padła nazwa "Nowa Solidarność". W sierpniu Trzaskowski zapowiadał, że szczegóły przedstawi 5 września.

W licznych wypowiedziach medialnych prezydent Warszawy i kandydat KO w tegorocznych wyborach prezydenckich, przekonywał, że jego ruch - pod roboczą nazwą "Nowa Solidarność" - nie ma być konkurencją dla Platformy Obywatelskiej, ale wykorzystywać ma potencjał tych ludzi, którzy wsparli go w kampanii prezydenckiej, a którzy nie chcą zapisywać się do partii. Ma się opierać na samorządowcach i organizacjach pozarządowych i zajmować m.in. zbieraniem podpisów pod obywatelskimi projektami ustaw