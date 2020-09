Zdaniem Krzysztofa Bosaka z Konfederacji skłonności homoseksualne to „problem, grzech, ale swoje dziecko trzeba kochać, wspierać i szanować”.

Reklama

Niezależnie od trudności – powiedział.

Odpowiedział w ten sposób w Radiu ZET na pytanie słuchacza o to, co zrobiłby, gdyby okazało się, że jego dziecko ma skłonności homoseksualne.

Niezależnie co się złego dzieje w rodzinie, trzeba się nawzajem wspierać i kochać – uważa Bosak. Jego zdaniem homoseksualizm, „w szczególności aktywny, praktykowany nie jest czymś, co należy akceptować, bo z punktu widzenia chrześcijanina jest grzechem i błędną drogą”.

Ale to nie znaczy, że należy odrzucać człowieka. Trzeba kochać, wspierać, szanować – powiedział. Bosak pytany o to, jak przygotowuje się do roli ojca powiedział, że pomaga żonie i zapoznaje się ze sposobem organizacji ojcowskich obowiązków. Zdradził, że termin porodu przewidziany jest na listopad.

Chciałbym być przede wszystkim kochającym ojcem – komentuje poseł Konfederacji.