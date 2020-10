Hanna Machińska, zastępczyni RPO, tłumaczyła w rozmowie z TVN24, że z Romanem Giertychem spotkała się dwa razy - pierwszy raz w obecności agentów CBA. Dopiero za drugim razem, po tym, jak wytłumaczyła prokuratorowi, że pozwala na to ustawa o Rzeczniku Praw Obywatela, pozwolono jej spotkać się z prawnikiem w cztery oczy. Jej zdaniem, przesłuchanie i przedstawienie zarzutów nie powinno się odbyć, bo Giertych jest w bardzo ciężkim stanie. W ogóle mnie nie poznał za pierwszym razem - powiedziała. Dodała, że za drugim razem, prawnik powiedział jej, że wszedł do łazienki z agentem CBA on coś zrobił i ocknął się dopiero w szpitalu.

Reklama

Jak z kolei tłumaczy adwokat Giertycha, Jakub Wende. biegli nie widzieli pacjenta na oczy, a diagnostyka dopiero jest w trakcie. Jak więc można dziś powiedzieć cokolwiek pewnego o jego stanie zdrowia? - pytał. Dodał też, że Roman Giertych co trochę w ciągu dnia tracił świadomość i nie jest stanie wziąć udziału w przesłuchaniu ani w przedstawieniu zarzutów.

Roman Giertych zatrzymany w czwartek przez agentów CBA zemdlał podczas przeszukania jego willi w Józefowie. Po tym, jak zasłabł, został wyniesiony nieprzytomny z domu do karetki na noszach. Trafił najpierw do szpitala w Otwocku, a późnym wieczorem został przewieziony do szpitala w Warszawie.