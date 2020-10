W strefie żółtej w szkołach wyższych i ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie hybrydowe; w strefie czerwonej nauczanie w szkołach wyższych i ponadpodstawowych będzie miało charakter zdalny (z wyłączeniem zajęć praktycznych). Według nowych przepisów czerwoną strefą są objęte 152 powiaty i miasta na prawach powiatu, m.in. Bydgoszcz, Toruń, Lublin, Łódź, Kraków, Warszawa, Przemyśl, Rzeszów, Kielce, Suwałki, Białystok, Koszalin, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Poznań i Częstochowa. Pozostałe powiaty pozostają w żółtej strefie.

Zgodnie z rozporządzeniem, w całym kraju zakazuje się działalności dyskotek, klubów nocnych oraz obiektów udostępniających miejsce do tańczenia. Z zakazu wyłączone są sportowe kluby taneczne i szkoły tańca. W całym kraju zostaje zawieszona działalność basenów, aquaparków, siłowni, klubów, centrów fitness z wyłączeniem placówek, które m.in. prowadzą działalność leczniczą czy współorganizują zajęcia sportowe dla szkół i uczelni. Zakazuje się także działalności saun, łaźni tureckich, parowych, solariów, salonów odchudzających i salonów masażu.

Według rozporządzenia, w strefie żółtej i czerwonej restrykcjami są objęte lokale gastronomiczne, które mogą być otwarte dla klientów w godzinach 6-21, a potem możliwe jest tylko wydawanie posiłków na wynos. Ponadto zgodnie z przepisami zajęty może być tylko co drugi stolik, a klienci są zobowiązani do zasłaniania ust i nosa do czasu zajęcia miejsca przy stoliku. Zgodnie z rozporządzeniem, w wydarzeniach kulturalnych na terenie kraju może wziąć udział 25 proc. publiczności. Natomiast w przypadku wydarzeń na świeżym powietrzu, należy zachować 1,5 m odstępu między uczestnikami.

Wydarzenia sportowe w obu strefach mogą się odbywać, ale bez udziału publiczności. Nowe rozporządzenie określa także zasady korzystania z publicznego transportu. Zgodnie z nimi zajętych w środkach transportu w całym kraju może być połowa miejsc siedzących lub 30 proc. wszystkich miejsc. Zgodnie z rozporządzeniem w strefie żółtej zgromadzenia publiczne nie mogą liczyć więcej niż 25 osób, a w strefie czerwonej liczebność zgromadzeń publicznych została ograniczona do 10 osób.

W uroczystościach religijnych może brać udział - w strefie żółtej - nie więcej niż jedna osoba na 4 metry kw. obiektu, a w strefie czerwonej jedna osoba na 7 metrów kw. Przy czym musi zostać zachowany 1,5 metrowy odstęp między wiernymi. Dodatkowo, każdy z uczestników kultu jest zobowiązany do zakrywania ust i nosa, za wyjątkiem osób sprawujących kult czy osób dokonujących pochowania - w przypadku pogrzebu. Obowiązują także ograniczenia w handlu w obu strefach - w mniejszych sklepach powiązane z liczbą kas (po 5 osób na jedną kasę), a w większych - powyżej 100 metrów kw. - jednocześnie zakupy może robić 1 osoba na 15 metrów kw. powierzchni.

Od poniedziałku zmienią się przepisy dotyczące organizacji imprez okolicznościowych. W czerwonej strefie obowiązuje zakaz ich organizowania. Zaś w żółtej strefie dopuszcza się ich organizację dla maksymalnie 20 osób - z wyłączeniem obsługi. Imprezy mają się odbyć bez możliwości tańczenia. W uzasadnieniu rozporządzenia podkreślono, że z obowiązku zakrywania ust i nosa są wyłączone "osoby uprawiające sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, a nie np.: bieganie, chód czy jazda na rowerze dla przyjemności lub dla zdrowia, czy też jazda na rowerze po to, aby dojechać do pracy lub sklepu".

Nowe przepisy wchodzą w życie w sobotę.