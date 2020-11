Sachajko został zapytany w Polskim Radiu 24 o przyjętą w czwartek przez Sejm uchwałę autorstwa PiS wspierającą działania rządu w zakresie negocjacji budżetowych. Za uchwałą głosowali posłowie PiS oraz Kukiz'15.

Reklama

Poseł oświadczył, że jego ugrupowanie nie mogło postąpić w tej kwestii inaczej. - Człowiek powinien uczyć się na cudzych błędach, my możemy już uczyć się na własnych. Zgodziliśmy się na Traktat Lizboński zamiast Traktatu Nicejskiego, który to - Lizboński - znacząco obniżył rangę polskiego głosu - zaznaczył Sachajko. - To, że kraje UE grają tylko na siebie, to ja mam nadzieję, że wszyscy Polacy wiedzą, a szczególnie rolnicy - dodał.

Kraje "starej Unii" nie chcą równości?

- Była obietnica, że do 2010 r. dopłaty bezpośrednie będą zrównane, tak naprawdę miały one być tak wysokie, jak dopłaty francuskie. Teraz, w tej nowej siedmiolatce, nasze dopłaty w przyszłym roku będą niższe. W tym roku mamy 240 euro do hektara, a będzie 230 euro. Po tych siedmiu latach dobijemy tylko do 94 proc. średniej unijnej - zwracał uwagę Sachajko.

W jego ocenie kraje tzw. starej Unii nie chcą wyrównania standardów życia we wspólnocie. - One potrzebują naszego rynku i naszych rąk do pracy, nie chcą, aby polski rolnik żył równie godnie, jak rolnik niemiecki, holenderski czy francuski - dodał Sachajko.

Europejska solidarność nie istnieje?

Zapytany, gdzie jest zatem europejska solidarność, odparł, że "nie ma jej". - Jestem przerażony tą dużą częścią opozycji, która tak naprawdę otwiera się na Unię Europejską niszcząc polski rynek, polską gospodarkę - mówił poseł Kukiz'15.

Zaznaczył, że nie ma bardziej proeuropejskiego ugrupowania jak Kukiz'15, ale - zastrzegł - "nie na kolanach". Podkreślił, że obecność w UE powinna polegać na partnerskich rozwiązaniach i rozmowach. - To, co zostało zaprezentowane, nie ma nic wspólnego z partnerstwem - ocenił.

Rotacyjna zmiana wicemarszałka Sejmu?

Sachajko, odnosząc się do relacji w Koalicji Polskiej - PSL - Kukiz'15, powiedział, że być może na przyszłym posiedzeniu klubu Kukiz'15 poruszy temat rotacyjnej zmiany wicemarszałka Sejmu.

Obecnie funkcję wicemarszałka Sejmu z ramienia Koalicji Polskiej sprawuje Piotr Zgorzelski z PSL.