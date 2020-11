Rezolucja wzywa inne kraje członkowskie do współpracy jeśli chodzi o pomoc - konkretną, realną - Polkom, gdy będą potrzebowały skorzystać z prawa do przerywania ciąży. Piekło kobiet, które trwa w Polsce, jest przyjmowane tutaj z wielkim zdziwieniem, z wielkim oburzeniem. Widać to po reakcji parlamentarzystów, widać to po tym, że większość grup podpisała się pod tą rezolucją - powiedział Biedroń na konferencji prasowej w Brukseli.

Wskazał, że rezolucja jest historyczna, bo podpisały się pod nią także grupy, które były do tej pory uważane za "konserwatywne". Chciałbym podziękować EPL, europosłom z PO i PSL, że są z nami po tej demokratycznej stronie, po stronie kobiet. To ważny moment dla milionów Polek. (...) Nie będziecie same w walce o swoje prawa. Jestem z tego bardzo dumny. Nie mogę się doczekać debaty i jutrzejszego głosowania - zaznaczył.

Biedroń i europosłowie PO wzięli też w środę udział w manifestacji przed PE dot. orzeczenia TK dot. aborcji, które zorganizowało stowarzyszenie Polek mieszkających w Brukseli "Elles sans Frontieres".

Odbył się podczas niego happening "Nieme szaty królowej", w ramach którego pojawiło się dziesięć kobiet, ubranych w białe szaty, z wiankami na głowach. Organizatorzy protestu poinformowali, że w ten sposób osoby różnych zawodów, pochodzące z różnych grup społecznych, wyrażają "swój bunt przeciwko zamachowi na ich wolność", "jednocześnie żądając bezwarunkowego respektowania praw kobiet".

Mazurek: Prawo do życia - fundamentalne; bronimy tych, którzy sami nie mogą tego robić

Prawo do życia to jedno z fundamentalnych praw obywatelskich; w tej izbie dużo się mówi o obronie wartości, o obronie praw podstawowych; najważniejszą wartością jest życie. Dziś staniejmy w jego obronie, obronie tych, którzy sami bronić się nie mogą - mówiła w czasie debaty o aborcji w PE europosłanka PiS, Beata Mazurek

Jak zaznaczyła, Polska jest krajem praworządnym, a najważniejszym aktem prawnym jest konstytucja, której art. 38 stwierdza jasno, że Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.

O naszym człowieczeństwie świadczy przede wszystkim to, jak dbamy o nasze społeczeństwo, opiekujemy się osobami starszym, schorowanymi, nie kategoryzujemy, nie dzielimy ludzi na lepszych i gorszych. Człowiek jest człowiekiem i nie zmienia to faktu, czy ma 80, 50, czy 15 lat, bądź szykuje się do przyjścia na świat - zaznaczyła.

Inna europosłanka PiS Jadwiga Wiśniewska podkreślała, że traktaty UE wyznaczają prawo UE i jej kompetencje, a kwestia aborcji do nich nie należy.

Dyskutujmy w oparciu o fakty, a nie w oparciu o imaginacje. Wniosek do TK złożyli parlamentarzyści z różnych partii politycznych. Trybunał zbadał zgodność ustawy z konstytucją, konstytucją podpisaną nota bene przez byłego lewicowego prezydenta i uchwaloną przez Sejm za rządów lewicy - mówiła deputowana PiS.

Jej zdaniem dziś, tzw. obrońcy konstytucji protestują nie tylko przeciw orzeczeniu TK, ale także samej konstytucji. Patrząc zaś na sprawę z perspektywy unijnej po raz kolejny Parlament Europejski, który nawołuje do przestrzegania praworządności, tę praworządność łamię - powiedziała.