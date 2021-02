Jak przekonywał w TOK FM prof. Mikołaj Cześnik, dyrektor Instytutu Nauk Społecznych na Uniwersytecie SWPS, sedno sporu w partii Gowina jest "trochę śmieszne, a trochę straszne”. – To, czy Gowin jest szefem partii, czy nie, to jest sprawa drugo-trzeciorzędna. Mamy bardzo poważne i liczne problemy, a skupiamy się na operetkowym sporze – ocenił.

Mówimy przecież o wicepremierach: Gowinie od gospodarki, Kaczyńskim od bezpieczeństwa. W tej historycznej chwili powinni się tym zajmować, a nie sporem, czy trzy lata temu ten, czy tamten mógł zostać wybrany na szefa partii. Naprawdę mamy ważniejsze sprawy – przekonywał.

Likwidacja TVP Info?

Prof. Cześnik ocenił też ostatnie działania największej partii opozycyjnej i zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o likwidacji TVP Info i abonamentu RTV.

Według gościa TOK FM to osobliwa inicjatywa. - Jeśli dla panów Budki i Trzaskowskiego najważniejszy jest teraz kanał informacyjny telewizji publicznej, to ja, jako obywatel, się z tym nie zgadzam. Akurat to można załatwić później, a teraz trzeba włożyć ręce gdzie indziej – wyjaśnił.

Ekspert z Uniwersytetu SWPS z żalem przyznał, że politycy w Polsce po prostu zajmują się "głupotami". – Nie chciałem użyć tego słowa na antenie, ale ono pewnie jest właściwie. Ludzie umierają w związku z COVID-19, a pewnie wczoraj i dzisiaj sporo umrze też z innych powodów, np. tego jak działa służba zdrowia, czy przez nieodśnieżone drogi. To są sprawy naszego zdrowia i życia. Widać, że nasz dobrostan nie jest należycie zaopiekowany. Tym powinni się zajmować politycy wszystkich opcji – uważa prof. Mikołaj Cześnik.