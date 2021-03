Marzena, a może Małgorzata Maląg?

Tadeusz Cymański w RMF FM mówił m.in. o programie "Za życiem" i strategii rządu wobec osób niepełnosprawnych.

Polityk przekonywał, że rozmawiał na ten temat z szefową Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Problem w tym, że Cymański nie pamiętał imienia Maląg. Najpierw mówił o Marzenie Maląg, później o Małgorzacie Maląg.

Marzena! Nie Marlena, Marzena, na pewno nie Małgorzata – mówił Cymański.

Nie trafił pan za żadnym razem – powiedział prowadzący rozmowę dziennikarz.

Z kwiatami muszę się wybrać do minister - stwierdził Cymański.

"Rozjechał mnie pan"

To nie był jedyna wpadka polityka.

Chwilę później przekonywał o pomocy niepełnosprawnym rozmawiał z "wiceministrem Pawłem Dudkiem”. Naprawdę, Paweł Dudek to prowadzi.

Pan powiedział wiceminister Paweł Dudek. On jest wiceministrem? Nie ma takiego wiceministra, nie wiem, z kim pan rozmawiał, ale nie ma takiego wiceministra. Jest pan Paweł Wdówik, owszem, on jest wiceministrem, to nie jest Paweł Dudek - skwitował polityka Mazurek.

Przepraszam, przepraszam, jestem dzisiaj, no nie, skąd... Aha, czytałem wywiad z prof. Dudkiem. Przepraszam, no dzisiaj pan mnie zdemolował. Pan mnie dzisiaj zdemolował, ale panie redaktorze przepraszam, już jest koniec, po mnie. Rozjechał mnie pan w tej chwili - mówił Cymański.

Sam się pan rozjechał - podsumował dziennikarz.