We wtorek podczas posiedzenia rządu został przyjęty projekt ustawy w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych w budżecie UE oraz uchwalę w sprawie przedłożenia decyzji Sejmowi do ratyfikacji. Sprzeciw do projektu złożyli ministrowie Solidarnej Polski - Zbigniew Ziobro i Michał Wójcik.

Fundusz Odbudowy "może zagrozić suwerenności Polski"

Oba dokumenty są związane z planem uruchomienia unijnego Funduszu Odbudowy, który - w ocenie Solidarnej Polski - może w przyszłości zagrozić suwerenności Polski i zaszkodzić polskiej gospodarce - czytamy w stanowisku Solidarnej Polski.

Możliwość blokowania wypłat przez Unię Europejską jest realnym narzędziem szantażowania Polski. Rodzi ryzyko wymuszenia na Polsce decyzji w kwestiach, w których Polska nie przekazała Unii kompetencji, a są wyłącznie naszymi wewnętrznymi sprawami. Takimi jak reforma sądownictwa, zagadnienia prawa rodzinnego, np. wprowadzenie małżeństw osób homoseksualnych czy adopcja przez nie dzieci, a także działania w obszarze kultury, w tym funkcjonowania mediów - brzmi fragment pisma.

Pomimo różnicy zdań dotyczącej kwestii Funduszu Odbudowy, Solidarna Polska jest przekonana, że Zjednoczoną Prawicę łączy wspólna wizja Ojczyzny i plan przebudowy państwa. Zdecydowanie opowiadamy się za dalszym działaniem koalicji, która od 6 lat wprowadza w kraju rozwiązania korzystne dla milionów Polaków. Wspólnie zmieniamy Polskę na lepsze i chcemy kontynuować te zmiany w ramach Zjednoczonej Prawicy - dodało w stanowisku ugrupowanie Zbigniewa Ziobry.