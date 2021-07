Rada Polityczna PiS zebrała się przede wszystkim po to, żeby wybrać wiceprezesów partii. Według informacji PAP Kaczyński na wiceprezesów ma rekomendować premiera Mateusza Morawieckiego, europosłów: Beatę Szydło i Joachima Brudzińskiego, szefa MON Mariusza Błaszczaka, szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego oraz b. szefa MON Antoniego Macierewicza.

Kaczyński: Przed nami zadanie ustabilizowania większości w Sejmie

Na wstępie niedzielnych obrad prezes Kaczyński mówił, że przed partią jest kilka istotnych spraw do załatwienia w najbliższym czasie.

Będąc dziś u władzy mamy ogromne zadania, mamy ogromne możliwości, ogromne szanse (...) - szanse Polski. Bóg sprawił, że właśnie za naszych rządów i w wielkiej mierze dzięki naszym rządom takie szanse istnieją - podkreślił szef PiS.

Ale - jak wskazał - żeby te szanse zostały wykorzystane, żeby ten czas "Polskiego Ładu" był dla naszej ojczyzny czasem dobrym i przełomowym, trzeba "załatwiać także kwestie, które z tym >Ładem<, mają związek tylko pośredni, ale są nie mniej istotne.

Jedną z takich spraw jest "ustabilizowanie" większości w Sejmie. To - jak mówił - zadanie zarówno władz krajowych, jak i parlamentarnych. Trwa akcja skierowana przeciw nam i oczywiście ta akcja jest poza nami, nie ponosimy za nią odpowiedzialności, ale ponosimy już odpowiedzialność za różnego rodzaju błędy, które zostały popełnione i które tą akcję z całą pewnością ułatwiły - mówił Kaczyński.

Kaczyński: Musimy wykonać uchwałę sanacyjną, trzeba się oczyścić

Prezes Kaczyński w przemówieniu w niedzielę podczas Rady Politycznej PiS podkreślił też, że ugrupowanie powinno wykonać przyjęta w sobotę uchwałę, którą nazwał sanacyjną. Zgodnie z nią współmałżonkowie, dzieci, rodzeństwo oraz rodzice posłów i senatorów PiS nie mogą zasiadać w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Musimy wykonać uchwałę sanacyjną. Bardzo cieszę się, że została podjęta jednomyślnie, ale ta jednomyślność musi oznaczać także, że my ją wcielimy w życie. Czasem będzie to bolesne, czasem będzie to trudne, ale tu nie możemy się cofać - mówił Kaczyński.

Prezes PiS zaapelował przy tym do opozycji o podjęcie podobnych uchwał. Trzeba wezwać naszych przeciwników i jednocześnie koleżanki i kolegów z parlamentu, do tego by ich partie podjęły to samo w spółkach samorządowych - mówił Kaczyński.

Bo trzeba się oczyścić. Nie można dawać żadnych efektów. Poza tym obiektywnie to zjawisko jest bardzo szkodliwe. Jeżeli budzi zainteresowanie i gniew wśród społeczeństwa to jest słuszny gniew. Musimy to wiedzieć, musimy to rozumieć i musimy się temu podporządkować. To my jesteśmy dla obywateli i narodu, a nie odwrotnie - powiedział prezes PiS do członków partii.

Kaczyński: Zawsze byliśmy dumni z tego, że reprezentujemy polską wieś

Prezes PiS podkreślał także w wystąpieniu znaczenie polskiej wsi.

Musimy tutaj uczynić bardzo wiele, jest wiele pomysłów. Jest agenda, którą przedstawił nam Paweł Kukiz - a dokładnie pan poseł Jarosław Sachajko - jest tam wiele dobrych pomysłów. Niektóre z nich są trudne do realizacji, niektóre trzeba przedyskutować, ale z całą pewnością - te dobre - trzeba wcielić w życie - powiedział Kaczyński.

Jak dodał, "mamy też własną agendę". Też bardzo bogatą. Mówił o niej ostatnio pan poseł Lech Kołakowski. Nasz kolega, dla tych, którzy byli w Porozumieniu Centrum, dla mnie od przeszło 30 lat. Wyszedł z naszego klubu, jego też spotkały różne krzywdy. Dzisiaj wraca i chciałby, by różnego rodzaju sprawy były podejmowane - podkreślił prezes PiS.

Ale to jest nasza wspólna wola. My zawsze byliśmy dumni z tego, że reprezentujemy polską wieś i jesteśmy w dalszym ciągu z tego dumni - oświadczył Kaczyński.

Kaczyński: Musimy być przygotowani na zaostrzenie walki politycznej

W trakcie swojego wystąpienia prezes PiS mówił również o konieczności bycia przygotowanym na "zaostrzenie walki politycznej - być może odwołanie się do różnego rodzaju aktów awanturnictwa czy po prostu zwykłego chuligaństwa".

I na to musimy być przygotowani, i na to musi być przygotowane nasze państwo. Bo tam, gdzie łamane jest prawo, musi być też odpowiednia interwencja - oświadczył.

Jak dodał, "przed nami wiele zadań". Nie wszystko, co dotyczy naszej ojczyzny, układa się dzisiaj najlepiej. I o tym też będzie trzeba powiedzieć, ale może nie w tym miejscu - powiedział Kaczyński.