To, co już widzieliśmy ze strony reżimu Władimira Putina - użycie amunicji, którą zrzucają na niewinnych cywilów - moim zdaniem w pełni kwalifikuje się jako zbrodnia wojenna. Wiem, że prokurator MTK (Międzynarodowego Trybunału Karnego - PAP) już prowadzi dochodzenie w tej sprawie i jestem pewien, że cała Izba to poprze - powiedział Johnson w Izbie Gmin podczas cotygodniowej sesji poselskich pytań do premiera.

Reklama

Ambasador Ukrainy powitany owacjami na stojąco

Poprzedziła ją trwająca niemal minutę owacja na stojąco dla obecnego w galerii dla publiczności ambasadora Ukrainy w Wielkiej Brytanii Wadyma Prystajki, choć jak zwrócił uwagę spiker Izby Gmin Lindsay Hoyle owacje zasadniczo nie są dopuszczane na sali. Myślę jednak, że w tej sytuacji słuszne jest, że Izba chce zademonstrować nasz szacunek i wsparcie dla pańskiego kraju i jego obywateli w tym najtrudniejszym czasie - powiedział Hoyle.

ŚLEDŹ RELACJĘ NA ŻYWO>>>