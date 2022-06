"Jestem zwolennikiem jawności oświadczeń majątkowych. Każdemu doradzam, aby ujawniał oświadczenia majątkowe w takim zakresie w jakim prawo to stanowi. To dotyczy także sędziów Trybunału Konstytucyjnego" - powiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Do tych słów ministra sprawiedliwości odniosła się na Twitterze sędzia TK Krystyna Pawłowicz.

Szef MS był pytany przez dziennikarzy w Sejmie, czy prezes TK Julia Przyłębska powinna ujawnić swoje oświadczenie majątkowe. Ziobro odparł, że jest zwolennikiem jawności oświadczeń majątkowych i był inicjatorem jawności oświadczeń sędziów i prokuratorów. Reklama - Taki jest mój pogląd i każdemu doradzam, aby ujawniał oświadczenia majątkowe w takim zakresie w jakim prawo to stanowi. To dotyczy także sędziów Trybunału Konstytucyjnego - powiedział Ziobro. Do wpisu Ziobry odniosła się na Twitterze sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz. "Panie ministrze Ziobro, właśnie na konferencji prasowej w Sejmie, odpowiadając na prowokacyjne pytanie mediów, szczuje pan na mnie za to, że zgonie z prawem korzystam z możliwości wnioskowania o nieujawnianie mego oświadczenia majątkowego… ZGODNIE z prawem. Dlaczego?" - napisała sędzia Pawłowicz. Kwestia oświadczeń majątkowych sędziów TK za 2021 r. wzbudziła zainteresowanie mediów po podanej w kwietniu przez "Gazetę Wyborczą" informacji, że Sąd Najwyższy na wniosek prezes Przyłębskiej utajnił jej oświadczenie majątkowe, a sama Przyłębska wcześniej nadała klauzulę "zastrzeżone" oświadczeniom pięciu sędziów TK. Niedługo po tym, po serii krytycznych publikacji medialnych, prezes TK wystąpiła o odtajnienie jej oświadczenia. Oświadczenia sędziów TK nie zostały jeszcze udostępnione. Zgodnie z ustawą, Trybunał publikuje je do 30 czerwca każdego roku. Reklama Mateusz Mikowski Bartosz Lewicki Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję