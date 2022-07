Socjolog uważa, że fakt, iż prezesem Narodowego Banku Polskiego pozostaje Adam Glapiński, działa na niekorzyść rządu.

Trzymanie na stanowisku szefa NBP, który wcześniej podchodził z lekceważeniem do wszystkich sygnałów i ostrzeżeń w sprawie inflacji, jest czymś, co pogarsza pozycję rządzących. Opozycji stosunkowo łatwo pokazać konkretnego winnego - ocenił Jarosław Flis w TOK FM.

To na pewno taki punkt, w którym rządzący mają solidnie pod górkę - stwierdził prof. Flis. Na pewno rządzącym ciężko jest przyznać się do własnych błędów. A Jarosław Kaczyński też nie jest znany z tego, że to potrafi - podkreślił.

To koniec władzy PiS?

Patrząc na dzisiejsze sondaże, to PiS się z władzą żegna. To jest taki stan, że nie trzeba się spodziewać kłopotów, bo one już są - ocenił ekspert w TOK FM.

Strategia z poprzednich bitew rzadko pomaga w kolejnych. Trzeba by mieć zupełnie nowy pomysł - mówił Flis.