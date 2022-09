W sondażu zapytano Polaków, czy zjednoczona opozycja wygra z PiS w najbliższych wyborach parlamentarnych.

56 procent respondentów wskazało na zwycięstwo zjednoczonej opozycji, a 44 proc. na ich porażkę w najbliższych wyborach parlamentarnych.

"Dzisiejsza bieda nazywa się Morawiecki"

Powodów do przegranej jest dużo, ale przede wszystkim PiS poniósł klęskę na polu gospodarki. Dzisiejsza bieda nazywa się Mateusz Morawiecki lub Adam Glapiński i dlatego przegrywają - komentuje wyniki sondażu na łamach "SE" poseł KO Paweł Kowal.

Natomiast poseł PiS Piotr Kaleta w rozmowie z "SE" przekonuje, że "wyniki badania są pozytywne". Skoro mamy sytuację tak trudną i jednoczenie niewiele punktów do odrobienia, to w zasadzie jest to dla nas mobilizujący, dobry sondaż - powiedział Kaleta.

Badanie wykonał Instytut Badań Pollster w dniach 14-15 września 2022 r. na reprezentatywnej próbie 1075 dorosłych Polaków.