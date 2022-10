"Mimo że Rosja coraz częściej ucieka się do przerażających, masowych ataków na ludność cywilną i infrastrukturę krytyczną, to Władimir Putin przegrywa wojnę w Ukrainie" - poinformował we wtorek na konferencji prasowej w Brukseli Jens Stoltenberg. Sekretarz generalny NATO wezwał też Białoruś, by przestała pomagać Rosji w agresji przeciwko Ukrainie.

NATO zwiększy ochronę infrastruktury krytycznej po sabotażu rurociągów Nord Stream - mówił Jens Stoltenberg. Reklama Jak wskazał, ten temat pojawi się w tym tygodniu na spotkaniu ministrów obrony państw NATO w Brukseli. Jakikolwiek atak na infrastrukturę krytyczną państw NATO napotka zjednoczoną i zdeterminowaną odpowiedź - zaznaczył. NATO zbierze się na specjalnym szczycie? Tematem mają być ataki rakietowe Rosji Zobacz również Apel Stoltenberga Putin rozpoczął tę wojnę i musi ją zakończyć poprzez wycofanie wojsk z Ukrainy - oświadczył. Stoltenberg wezwał też Białoruś, by przestała pomagać Rosji w agresji przeciwko Ukrainie. Reklama Olga Papiernik