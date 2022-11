We wtorek o godzinie 14:10 odbędzie się konferencja prasowa przewodniczącego klubu KO Borysa Budki i przewodniczącego klubu Lewicy Krzysztofa Gawkowskiego w sprawie wniosku o odwołanie ministra Ziobry.

Grabiec ostro o Ziobrze

Grabiec pytany we wtorek w Sejmie o wniosek dotyczący wotum nieufności wobec Ziobry poinformował, że klub KO prowadzi w tej sprawie negocjacje z innymi klubami. Jesteśmy gotowi, by ten wniosek złożyć w najbliższych godzinach - zapowiedział poseł. Jak zwykle, przy tego rodzaju wnioskach staramy się uzgadniać, by była to inicjatywa całej opozycji - dodał.

Grabiec podkreślił, że Zbigniew Ziobro odcinał się od dalszych rozmów z Komisją Europejską w sprawie KPO, dlatego - jak ocenił - stosunek do niego będzie w jakimś stopniu pokazaniem stosunku do tych rozmów i ewentualnego pozyskania środków europejskich. Ostatnio politycy PiS wysyłają sygnały, że zależy im na funduszach unijnych, to mówimy sprawdzam - powiedział Grabiec.

Byłoby lepiej dla Polski, aby pieniądze z KPO i z wieloletniego funduszu trafiły do Polski. Jeżeli ktoś stoi na przeszkodzie tych pieniędzy to go razem usuńmy. Tu nie ma wielkiej filozofii czy gierek - dodał poseł KO. Polska bez tych funduszy stoczy się jeszcze głębiej w kryzysie - mówił.

Dziś Jarosław Kaczyński musi wybrać: czy pozbawia Polskę środków europejskich broniąc Ziobry, czy prowadzi politykę odpowiedzialną, taką, jaką powinien prowadzić polski rząd. To jest kwestia wyboru: albo PiS tworzy rząd polski, albo rząd pisowski, działający tylko w interesie tej partii, wbrew interesom Polaków - podkreślił rzecznik PO.

Jego zdaniem, jeśli politycy PiS zagłosują w obronie Ziobry, "to znaczy, że nie zależy im na pieniądzach dla Polski".

autor: Piotr Śmiłowicz