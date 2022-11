Wszystko wskazuje na to, że w poniedziałek Prawo i Sprawiedliwość straci większość sejmiku województwa śląskiego, po tym jak z PiS ma odejść marszałek Jakub Chełstowski wraz z trzema radnymi. Spowoduje to, że większość w sejmiku przejdzie w ręce w opozycji. Sytuacja w sejmiku śląskim, w zarządzie województwa jest wynikiem lokalnych interesów i interesików, które mam nadzieję, że niedługo zostaną wyjaśnione. Nie ma to żadnego związku z naszymi relacjami z UE - skomentował w rozmowie z PAP Sobolewski, który nadzoruje struktury PiS.

Reklama

Marszałek Chełstowski zachował się podle; jest pozbawiony jakiejkolwiek odwagi cywilnej, mógł wprost wyartykułować jakie są powody tego, że zmienia front, a nie zasłaniać się Unią Europejską. Chełstowski zachował się bez jakiejkolwiek krzty klasy politycznej i brak mu odwagi cywilnej, by powiedzieć wprost o powodach dla których zmienia stronę polityczną" - dodał.

Tusk: Prezes wciąż w Amoku

Sobolewski nawiązał też do sytuacji z 2018 r., kiedy radny Wojciech Kałuża, startujący z list Koalicji Obywatelskiej przeszedł do PiS, dzięki czemu PiS zdobyło trwającą do dziś większość. "Mam nadzieję, że dzisiaj pani poseł KO Monika Rosa powtórzy to, co krzyczała w 2018 r., tylko wobec Chełstowskiego" - powiedział Sobolewski. Rosa nazwała wówczas Kałużę "ciulem".

Reklama

Z kolei szef PO Donald Tusk skomentował sytuację w śląskim sejmiku na Twitterze: "Po Kałużach niedługo śladu nie będzie, nie tylko na Śląsku. A prezes podobno wciąż w Amoku (nazwa kina, w którym osotatnio prezes PiS spotykał się z mieszkańcami Gliwic)".

autor: Rafał Białkowski