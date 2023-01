Reklama

Miało nie być węgla - jest węgiel, miał nie być gazu - jest gaz, miało nie być Patriotów od Niemiec dla Ukrainy - patrioty będą - mówił Mateusz Morawiecki.

Miarą skutecznej polityki są konkrety oraz formułowanie pewnych koncepcji, a następnie ich realizacja. Polska od wielu miesięcy zabiega o to, żeby nowoczesny, ciężki sprzęt przeciwlotniczy i przeciwrakietowy trafił na Ukrainę - mówił premier.

1,5 miesiąca temu prezes Jarosław Kaczyński sformułował tę koncepcję, aby Niemcy przekazali patrioty dla Ukrainy, jednak to spotkało się z różnego rodzaju kpinami. Dzisiaj tamte szyderstwa ze strony opozycji skompromitowały się tak, jak rzadko - powiedział Morawiecki.

Reklama

Wszystkie nasze działania dążą w kierunku zapewnienia Polsce bezpieczeństwa i spokojnego rozwoju. Dlatego nasz rząd = wiarygodność i bezpieczeństwo - mówił.

Reklama

Działamy konsekwentnie i skutecznie. To my wskazujemy horyzont działania w walce o bezpieczeństwo Ukrainy i bezpieczeństwo Europy - dodał.

Dzisiaj na Ukrainie rozgrywa się również bezpieczeństwo Polski - dlatego my poprzez inspirowanie i organizowanie pomocy dla Ukrainy dbamy o bezpieczeństwo Polski i Polaków - mówił premier.

Polska przekaże Ukrainie czołgi?

Morawiecki zapytany o to, czy Polska przekaże czołgi Ukrainie odpowiedział: Polska nie zamierza przekazywać czołgów Leopard.

Rozmowy na temat przekazania Leopardów trwają od kilku tygodni. Na ten moment brak decyzji. Polska może przekazać Leopardy tylko i wyłącznie w koalicji państw. Więcej szczegółów w najbliższych dniach - mówił premier.

Gdzie trafią Patrioty z Niemiec?

wyrzutnie Patriot z Niemiec, które mają trafić do Polski, trafią do województwa lubelskiego. To, co jest bardzo ważne, to fakt, że będą wpięte w polski system obrony. Pamiętajmy, że system Patriot, który trafi na Ukrainę da także nam bezpieczeństwo - mówił Mariusz Błaszczak.