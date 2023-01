Reklama

Adrian Zandberg nie kryje oburzenia retoryką stosowaną przez Tomasza Lisa.

Przestańcie, do jasnej cholery! To jest po prostu niesmaczne. Ostatnia rzecz, której teraz potrzeba opozycji, to agresja, chamstwo i wojna domowa na centroprawicy" - ocenia politykLewicy. Czy ktoś w końcu wytłumaczy liberalnym para-politykom udającym dziennikarzy, że to, co robią, służy tylko PiSowi?.