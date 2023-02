Prezydent Andrzej Duda w czwartek w Londynie spotkał się z premierem Wielkiej Brytanii Rishim Sunakiem. Podczas briefingu prasowego pytany był, czy przy okazji wizyty prezydenta USA Joe Bidena w Polsce oraz szczytu Bukaresztańskiej Dziewiątki w przyszłym tygodniu, do Polski przybędzie również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Jeżeli będzie taka potrzeba - przybędzie, ale to jest przede wszystkim jego decyzja, to po pierwsze. Po drugie, jeżeli ze względów obiektywnych związanych z obroną Ukrainy będzie to możliwe - powiedział prezydent.

Jak przypomniał, Zełenski w ostatnim czasie odbył cały szereg spotkań i wizyt m.in. w USA, Wielkiej Brytanii czy Francji. Dodał, że ukraiński prezydent w aktywny sposób uczestniczy w obronie kraju, a jego najważniejszym miejscem jest Ukraina i Kijów.

