Takie są najważniejsze wyniki sondażu United Surveys dla DGP i RMF FM. Zapytaliśmy w nim w pierwszej kolejności, kto zdaniem respondentów wygra najbliższe wybory. Nie chodziło więc o wyrażenie swojej sympatii politycznej, tylko o wskazanie potencjalnego wyniku.

Reklama

I tak 52 proc. ankietowanych uważa, że jesienną elekcję do Sejmu wygra Prawo i Sprawiedliwość. Na Koalicję Obywatelską wskazało niemal 27 proc. badanych. Kolejne ugrupowania opozycyjne uzyskały dużo słabsze wyniki. Na Polskę 2050 Szymona Hołowni wskazało 3 proc. respondentów, na pozostałe ugrupowania mniej niż 1 proc., a w sumie na partie opozycyjne, poza Konfederacją, ok. 31 proc. ankietowanych.

W drugim pytaniu badaliśmy, kto zdaniem respondentów utworzy rząd po wyborach. Związane jest to z tym, że ostatecznie to prezydent powierza misję sformowania rządu. Co prawda utarł się zwyczaj, że głowa państwa powierza to zadanie zwycięskiej partii, jednak nie jest powiedziane, że nawet jeśli PiS zdobędzie mniejsze poparcie niż łącznie opozycja, to Andrzej Duda – widząc perspektywy na zbudowanie przez PiS większości w Sejmie – właśnie partii Jarosława Kaczyńskiego nie powierzy misji utworzenia rządu. Taki scenariusz zakłada zresztą największa część respondentów (prawie 43 proc.). Ale niewiele mniej, bo ponad 39 proc., wskazało na obecną opozycję, zaś 18 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

CZYTAJ WIĘCEJ W ELEKTRONICZNYM WYDANIU "DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ">>>