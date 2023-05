We wtorek lider PO wziął udział w prezentacji muralu "KONSTYTUCJA" przy ulicy Szaserów w Warszawie.

Tusk o konstytucji

Tusk dziękował wszystkim za ten - jak mówił - "symboliczny mural". Ale - jak dodał - "przede wszystkim chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy to słowo - konstytucja - nosili w sercu, ale też na swoich koszulkach w czasie demonstracji". Chciałbym podziękować dzisiaj szczególnie gorąco Komitetowi Obrony Demokracji. Włożyliście dużo wysiłku, pokazaliście odwagę wtedy, kiedy tak wielu zwątpiło i pokazaliście, że konstytucja to nie abstrakcja - podkreślił lider PO.

Tusk zwrócił uwagę, że w środę, w 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, "ci wszyscy, którzy rozumieją prawdziwe znaczenie takich słów jak: biało-czerwona, ojczyzna, Europa, konstytucja (...) jutro będą patrzyli ze zdziwieniem i z niesmakiem na tych przedstawicieli władzy, którzy każdego dnia od wielu lat obchodzą konstytucję, a 3 maja pełni hipokryzji obchodzą święto konstytucji".

Konstytucja nie jest abstrakcją, bo to właśnie konstytucja mówi o naszym prawie do godności, wolności, wolnych mediów, wolności słowa szeroko pojętego, dostępu do kultury, to właśnie konstytucja mówi o równych prawach kobiet i mężczyzn - powiedział lider PO.

Zaznaczył, że święto uchwalenia Konstytucji 3 maja "jest także po to, by głośno i zdecydowanie powiedzieć o tym, że Polska jest europejska, że biało-czerwona flaga jest powodem do dumy wszystkich Polek i Polaków, a nie partii rządzącej". I że 3 maja to jest dzień, w którym głośno będziemy krzyczeć, że konstytucja to jest coś, czego władza powinna przestrzegać - dodał Tusk.

Lider PO ponownie wezwał wszystkich także na marsz 4 czerwca. Właśnie tu, do Warszawy, w samo południe po to, żebyśmy w gronie większym niż to dzisiejsze, w gronie tysięcy i setek tysięcy ludzi głośno powiedzieli tej władzy, że nie oddamy konstytucji, że nie oddamy Polski europejskiej i że nie pozwolimy, aby nam skradziono demokrację i nasze prawa - powiedział Tusk.

autor: Edyta Roś, Piotr Śmiłowicz