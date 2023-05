Polityk uważa, że obrona powietrzna kraju jest jedną z najważniejszych spraw. A gdzie my jesteśmy? Mamy ministra, który jak Jaś skarżypyta chowa się za plecami swoich żołnierzy, podwładnych i mówi: to oni, to nie ja, tylko mnie nie bijcie – ocenia działanie szefa MON Szymon Hołownia.

