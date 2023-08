Pieskow został zapytany przez dziennikarzy, jak Kreml ocenia napiętą sytuację między Polską a Białorusią.

Bojownicy grupy Wagnera są na Białorusi w ramach obowiązujących umów. Właściwie blisko granicy, to jest terytorium Białorusi, Białoruś jest suwerennym państwem — powiedział Pieskow, którego cytuje Ria Novosti.

Pieskow o Polakach

Jeśli chodzi o białoruskie śmigłowce, jeśli dobrze rozumiem, sami Polacy potwierdzili, że to naruszenie nie zostało zarejestrowane na radarach. Dlatego jest wiele dziwactw. Generalnie sami Polacy są skłonni do prowokowania sytuacji, eskalacji napięcia. To to linia, która nie jest nowa, rozwijała się w ostatnich latach – powiedział Pieskow.