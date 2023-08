Piotr Müller skomentował doniesienia "Gazety Wyborczej" dotyczące Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS miał się pomylić ogłaszając wysokość 14. emerytury.

Müller o "pomyłce" Kaczyńskiego: Bzdura

To jest bzdura, dementuję te informacje. Wysokość tego świadczenia została uzgodniona z premierem Morawieckim, prezes Kaczyński ogłosił to, co miał ogłosić - skomentował rzecznik rządu.

Wypowiedz prezesa była jasna i klarowna i taka kwota została przyjęta przez rząd - dodał.