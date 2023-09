"Z nikim pod rękę nie jestem. Tylko z postulatami z 2015 r., które niezmiennie niosę. Umowa z PSL też opiewała na postulaty. Wpisali do programu i ...nie głosowali potem ani za ustawą o sędziach pokoju, ani za obniżającą próg przy referendach lokalnych. PO nie chciała wpisać. Wpisał PiS" — czytamy w jednym z tweetów Pawła Kukiza.

"Nie było w umowie JOW. Są w obecnej. Sędziów Pokoju zablokowała opozycja wspólnie z Solidarną Polską. W tym również PSL, który wpisał Sędziów Pokoju do swojego programu. Gdyby Władek dotrzymał umowy, to opór SP na nic by się nie zdał i dziś mielibyśmy już sędziów" - tłumaczy się w innym wpisie.

Szokująca wypowiedź Kukiza

"Tylko przypomnę. Największy swój hit Piersi nagrały po wyj***niu Kukiza" - napisał w jednym z wpisów użytkownik "X" (wcześniej Twitter).

Reakcja polityka była bardzo ostra. Użytkownicy nie zostawiają na Kukizie suchej nitki.

"Lider opolskiej listy PiS zareagował w ostry sposób: "No to jak Ryszard? Mogę cię wyje***, miłośniku disco polo?" — napisał.