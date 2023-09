Reklama

We wtorek w Targach Kielce rozpoczął się 31. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. To jedna z trzech największych wystaw branży obronnej w Europie. List do uczestników wydarzenia skierował wicepremier Jarosław Kaczyński.

Kaczyński: Mam nadzieję, że nie trzeba już nikomu tłumaczyć jak ważne są sprawy bezpieczeństwa

W obliczu rosyjskiej pełnoekranowej, barbarzyńskiej agresji na Ukaranie oraz działań hybrydowych na naszej wschodniej granicy, nie trzeba już, mam nadzieję, nikomu tłumaczyć, jak ważne są sprawy bezpieczeństwa, a zatem i tego typu targi – podkreślił Kaczyński.

Zwracał uwagę, że zeszłoroczny, jubileuszowy 30. MSPO należał do najbardziej udanych, swoją ofertę wystawiło ponad 600 firm w tym połowa z Polski. Natomiast tegoroczna edycja jest rekordowa z ponad 700 wystawcami. Potwierdza to rangę tego kieleckiego wydarzenia oraz jego znaczenie dla naszej armii i rodzimego przemysłu obronnego – zaznaczył.

Wicepremier zwrócił uwagę, że w tym roku krajem wiodącym targów jest Korea Południowa. Wskazał, że jest to dla Polski "bardzo ważny partner w dziele modernizacji polskich sił zbrojnych". Mam zatem graniczącą z pewnością nadzieję, że tegoroczny salon przemysłu obronnego potwierdzi swoją renomę oraz zaowocuje nawiązaniem nowych kontraktów biznesowych, otwarciem szerszych perspektyw współpracy, a także zawarciem wielu korzystnych dla wszystkich stron kontraktów – podkreślił Kaczyński.

Wyraził także nadzieję, że targi "przyczynią się zarówno do unowocześnienia i doposażenia naszej armii, jak i rozwoju polskiego przemysłu obronnego, a w tym Polskiej Grupy Zbrojeniowej, umacniając bezpieczeństwo Rzeczypospolitej" – powiedział.

Prezes PiS wspomina śp. Lecha Kaczyńskiego

Przypomniał, że jego brat prezydent RP Lech Kaczyński przestrzegał, że na armii nie wolno oszczędzać, "armia kosztuje całe społeczeństwo, podatników, ale jest to konieczne". Niestety nie każdy chciał wziąć te słowa do serca. Musimy nadrabiać w trybie przyspieszonym zaległości. Zwiększyliśmy wydatki na obronność. Zintensyfikowaliśmy proces rozbudowy i modernizacji naszego wojska, jednocześnie odbudowujemy, to co zniszczyli nasi poprzednicy. Odtwarzamy flankę wschodnią, przywracając na niej zlikwidowane jednostki wojskowe oraz wzmacniając obronę naszych granic.

Kaczyński: Za dwa lata będziemy mieli najsilniejszą armię w Europie

Za dwa lata – jak zapowiada minister Mariusz Błaszczak - będziemy mieli najsilniejszą armię lądową w Europie. Mój brat podkreślał, że siła armii to nie tylko, a nawet nie przede wszystkim jej liczebność, ale to także jej wyposażenia, sprzęt, nowoczesność. Innowacyjność jest sprawą kluczową, zmierzamy w tym kierunku, a MSPO nam tę drogę ułatwia – zaznaczył Kaczyński.

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego organizowany jest przy współpracy MON. Partnerem strategicznym MSPO jest PGZ. 31. edycja MSPO odbywa się w dniach 5-8 września. Pierwszego dnia w MSPO bierze udział prezydent RP Andrzej Duda. W trakcie wizyty przewidziano m.in. spotkania z przedstawicielami sektora obronnego. Prezydent odwiedzi także wystawę narodową Korei Południowej.

Autor: Wiktor Dziarmaga